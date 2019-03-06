ЦИК зарегистрировала 418 международных наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на президентских выборах, сообщила во вторник пресс-служба ЦИК.



"На 5 марта комиссия зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.



В пресс-службе отметили, что комиссия во вторник зарегистрировала, в частности, двух официальных наблюдателей от всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" в заграничном избирательном округе. Также ЦИК зарегистрировал 19 официальных наблюдателей от Международного республиканского института, Всемирного конгресса украинцев, международной неправительственной организации Canadem.



Кроме того, ЦИК подтвердил, что во вторник отменил регистрацию кандидата на пост президента Украины Андрей Садового, который решил сняться с выборов в пользу экс-министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

