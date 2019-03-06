"Нацдружины" готовы применить силу на избирательных участках

Члены "Нацдружин", которые будут присутствовать на избирательных участках в качестве наблюдателей, смогут применять силу, если увидят фальсификации. Об этом сообщил пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин, передает "Радио Свобода". "Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир", сказал Вдовин.

Ранее командир "Нацдружин" Игорь Михайленко написал в Telegram, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем без промедления".



Вдовин отметил, что "Нацдружины" могут применять силу не против членов комиссии, а в отношении отдельных лиц, которые могут делать вбросы бюллетеней или приводить агитаторов на избирательные участки.



"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - утверждает Вдовин.



По его словам, представители "Нацдружин" будут участвовать на выборах, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".

