Вышел первый трейлер «Игры престолов»

HBO опубликовал долгожданный первый трейлер к последнему сезону «Игры престолов». Зима окончательно наступила, и Вестерос готовится к финальной битве с белыми ходоками под предводительством Короля Ночи.



В самом начале трейлера нам показывают охваченную страхом Арью Старк, которая говорит: «Я знаю Смерть. У нее много лиц. И я готова встретиться с ней». Также в ролике можно увидеть подготовку к битве за Винтерфелл, которая, судя по многочисленным интервью авторов шоу, обещает быть еще более эпичной, чем Битва бастардов.







Финальный сезон «Игры престолов» выйдет 14 апреля. В России сериал будет доступен эксклюзивно в онлайн-сервисе Amediateka. Российская премьера состоится 15 апреля рано утром из-за разницы во времени с США.



