Правильные жирные продукты помогут ускорить обмен веществ

Хотя диетологи подчеркивают вред жирных продуктов, они призывают оставить в рационе источники полезных жиров. Как передает "Медик Форум", эксперты советуют обратить внимание на свинину. Хотя это мясо считается жирным, оно является хорошим источником железа и калия, важных для сердечно-сосудистой системы. Ряд специалистов даже считает отварную свинину полезнее куриного мяса.



Довольно высокий уровень жирности у грецких орехов. Но здесь основную роль играют жирные кислоты омега-3, в частности, альфа-линолевая кислота. Данные соединения способствуют расщеплению жировых отложений в теле. Аналогичный эффект достигается при потреблении жареных яиц. Ускоряют обмен веществ и авокадо, отличающиеся высокой жирностью.



Кстати, для улучшения пищеварения эксперты рекомендуют в конце каждого приема пищи съедать немного сыра. Шоколад известен высоким уровнем жирности. Это чрезвычайно полезный продукт, если речь идет о горком шоколаде с минимальным содержанием сахара. Жиры из шоколада могут облегчить усвоение витаминов.

