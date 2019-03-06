Увеличение ягодиц может вылиться в редкую форму рака

Сейчас главенствует мода на пышные формы, и клиенты клиник пластической хирургии нередко просят увеличить ягодицы за счет имплантатов. Live Science рассказывает о случае развития редкой формы рака вследствие проведения такой операции. Ранее данный тип рака связывали только с грудными имплантатами. Речь идет об анапластической крупноклеточной лимфоме (АККЛ).



Это рак иммунных клеток, который до этого выявляли в связи с текстурированными грудными имплантатами. Видимо, нет никакого значения, где находятся эти имплантаты, - дело в них самих. Медики приводят в пример случай 49-летней пациентки. У нее рак проявился примерно через год после установки ягодичных имплантатов.



За это время рак успел распространиться по телу, в том числе, проникнув в легкие. Несмотря на агрессивную химиотерапию, пациентка скончалась. В свою очередь, статистика АККЛ в связи с грудными имплантатами говорит о том, что рак обычно диагностируют примерно через 10 лет после операции.

