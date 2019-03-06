НАБУ закрыло первое дело о незаконном обогащении - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло первое дело по отмененной статье о незаконном обогащении. Об этом в среду, 6 марта, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Отмечается, что закрыто производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищениях при продаже завода Краян.



"Дело закрыли 28 февраля", - сказал собеседник агентства.



Уголовное производство расследовалось с 4 декабря 2018 года по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.

