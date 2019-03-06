ЕС призывает Грузию принять меры к сокращению числа нарушителей безвизового режима

Евросоюз призывает власти Грузии продолжить работу по сокращению числа нарушителей условий безвизового режима со странами Шенгенской зоны, говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства по итогам заседания Совета ассоциации Грузия-Евросоюз в Брюсселе.



В документе отмечается, что в ЕС призывают грузинские власти усилить сотрудничество со странами-членами Евросоюза в борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, кроме того в Брюсселе считают безосновательными попытки грузинских граждан искать убежище в некоторых странах Шенгенской зоны.



"Поиск убежища в странах ЕС не принесет результата, так как Грузия считается безопасной страной", - приводит пресс-служба грузинского правительства слова члена Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.



Член ЕК отметил, что визовая либерализация стала одним из самых больших и ощутимых достижений в отношениях ЕС-Грузия, и он не видит какого-либо риска приостановки безвизового режима, если грузинские власти исправят проблемы, связанные с соискателями убежища.



Й.Хан призвал власти и СМИ Грузии больше информировать население о том, что "поиск убежища в странах ЕС не принесет результата, так как Грузия считается безопасной страной".



Накануне глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил журналистам, что в настоящее время нет оснований считать, что Евросоюз задействует механизм приостановки безвизового режима в отношении Грузии, в Тбилиси очень внимательно относятся к этому вопросу и реагируют на все замечания со стороны европейских партнеров.



"Мы предпримем все шаги, чтобы механизм приостановки либерализации виз не был задействован", - сказал Д.Залкалиани.

