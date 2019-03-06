Пентагон рассматривает новые поставки летальной оружия Украине

США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительного вооружения для сдерживания российской агрессии на море. Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти, передает УНН со ссылкой на U.S. News & World Report.



Во время выступления на заседании комитета по делам вооруженных сил сената США, Скапаротти спросили, почему, несмотря на разрешение конгресса США, до сих пор предоставили летальное оружие Украине только один раз - когда передали ракетные комплексы Javelin.



Скапарротти в ответ на это заявил, что США рассматривают вопрос об усилении снайперского потенциала украинских военных.



Как пишет Голос Америки, по словам американского генерала, США могут передать Украине, кроме снайперского вооружения, боеприпасы и морские боевые системы.



В то же время Скапаротти добавил, что любые потенциальные поставки оружия Украине "должны пройти политическое обсуждение". Он также выразил комитету обеспокоенность по поводу модернизации Россией своего флота.

