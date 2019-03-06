Майкл Блумберг отказался от участия в выборах президента США

Миллиардер Майкл Блумберг заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента США в 2020 году, несмотря на многочисленные призывы своих сторонников.



«Я знаю, как выиграть предвыборную кампанию, и каждый день, читая новости, все больше расстраиваюсь из-за некомпетентности в Овальном кабинете… Я верю, что победил бы Дональда Трампа на выборах. Но я также ясно вижу, что мне сложно будет стать кандидатом от Демократической партии при таком количестве желающих», — написал он в колонке в подконтрольном ему издании Bloomberg.



Майкл Блумберг три срока подряд находился на посту мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. Предприниматель является активным сторонником Демократической партии США. На промежуточных выборах 2018 года он пожертвовал на предвыборную кампанию демократов более 100 миллионов долларов.



Накануне от участия в следующих президентских выборах отказалась также бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон.

