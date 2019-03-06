РФ хочет направить военнопленных моряков на психиатрическую экспертизу

В РФ украинских военнопленных моряков собираются отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил адвокат Николай Полозов.



По его словам, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех моряков – Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.



«Во время следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленного защита заявила, что третья Женевская конвенция от 12.08.1949 «Об обращении с военнопленными» не предусматривает проведения относительно военнопленных любых психолого-психиатрических экспертиз», - написал Полозов в Facebook.



Кроме того, адвокаты указали, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении (нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы).



В течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.

