Дело Януковича вернули в Оболонский суд

Киевский апелляционный суд вернул материалы дела бывшего Президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора. При этом всего защита Януковича подала 5 апелляций на приговор экс-президента к 13 годам тюрьмы.



Об этом говорится в информации на сайте суда, передают Українськi Новини.



Указано, что 5 марта коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции.



Дело возвращено в Оболонский суд для рассмотрения им заявлений об исправлении описок и разъяснения приговора.



Как сообщали Українськi Новини, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.



Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.



При этом экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

