Глава САП отреагировал на "увольнение" послом США

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не стал комментировать заявление посла США в Украине Мари Йованович, которая призвала его уволить. Как сообщает РБК-Украина в среду, 6 марта, заявления дипломата должно комментировать Министерство иностранных дел, считает прокурор.



"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", - сказал Холодницкий.



Он заявил, что не даст возможности обливать грязью САП.



"Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...", - добавил он.

