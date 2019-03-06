ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста мировой экономики в 2019 году на 3,3% вместо ранее прогнозировавшихся 3,5%.



Таким образом, подъем замедлится с 3,6% в 2018 году больше, чем ожидалось.



Пересмотр прогнозов связан в том числе с сохранением основных рисков и более значительным ослаблением роста в Европе, говорится в отчете Interim Economic Outlook.



В 2020 году ОЭСР рассчитывает на небольшое усиление роста - до 3,4%, ранее ожидался подъем на 3,5%.



В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,5% в этом году и 3,7% в следующем.



ОЭСР призывает страны по всему миру сотрудничать с целью снижения рисков.



Ослабление роста мировой торговли и высокая неопределенность дальнейшей ее динамики отрицательно влияют на общее состояние экономики, отмечается в докладе.



В Европе неопределенность в значительной степени связана с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit). Если стороны не заключат новое соглашение, последствия Brexit для европейской экономики будут намного хуже, чем ожидается сейчас.



Решения центробанков в области денежно-кредитной политики в развитых странах все больше зависят от поступающих макроэкономических данных, отмечает ОЭСР. Если эти данные будут положительными, возможно дальнейшее повышение процентных ставок. Вместе с тем в развивающихся странах ожидается сохранение преимущественно стимулирующей ДКП.



Прогноз для еврозоны на 2019 год был ухудшен сразу на 0,8 процентного пункта (п.п.), до 1%. В 2020 году ожидается повышение на 1,2%.



В Германии рост ВВП может замедлиться вдвое, с 1,4% в 2018 году до 0,7% в текущем году, тогда как ранее предполагалось усиление до 1,8%. Оценка темпов роста экономики Франции на 2019 ухудшена на 0,3 п.п., до 1,3%. В 2020 году ВВП Германии увеличится на 1,1%, Франции - на 1,3%.



Итальянская экономика, вероятно, сократится на 0,2% в этом году и вырастет всего на 0,5% в следующем.



Экономика Великобритании вырастет на 0,8% в текущем году вместо 1,4%, усилит подъем до 0,9% в 2020 году.



Вместе с тем ОЭСР менее существенно снизила прогноз на текущий год для США - с 2,7% до 2,6%, улучшив оценку на следующий год до 2,2%.



В Китае ожидается рост ВВП на 6,2% в 2019 году после подъема на 6,6% годом ранее. В 2020 году китайская экономика, предположительно, увеличится на 6%.



Индия останется лидером роста в G20, ее экономика усилит подъем с 7% в прошлом году до 7,2% в 2019 году и 7,3% в 2020 году, хотя обе оценки меньше осенних ожиданий, отмечает ОЭСР.



ЮАР - едва ли не единственная страна мира, для которой ОЭСР улучшила прогнозы на оба года, до 1,7% в текущем и 2% в следующем.



Ожидания роста ВВП Японии ухудшились, в том числе из-за грядущего повышения налога на потребление: в 2019 году экономика прибавит 0,8% (осенью ожидалось 1%), в 2020 году - 0,7%.



Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

