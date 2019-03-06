Нафтогаз пожалуется Еврокомиссии на Газпром

Нафтогаз Украины до конца апреля подаст жалобу в Еврокомиссию на нарушения Газпромом антимонопольного законодательства на рынке газа в Европе. Об этом в среду, 6 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на исполнительного директора НАК Юрия Витренко.



"Российская компания нарушает антимонопольное законодательство ЕС, в связи с этим мы попросим Европейскую комиссию вмешаться и обеспечить конкуренцию на рынке газа", - рассказал Витренко.



Он отметил, что если бы Газпром не препятствовал конкуренции на рынке газа, то цена на газ для европейских и украинских потребителей могла бы быть ниже.



"Если бы Газпром не блокировал транзит газа из Центральной Азии, экспорт газа других компаний из России, продажу газа на границе Украины и России, то на рынке ЕС было бы больше конкуренции и ниже цены на газ. Это и есть антиконкурентное поведение российской компании", - пояснил он.



По словам Витренко, от такого неконкурентного поведения страдают покупатели газа в Европе, в том числе и Украина, поскольку наша страна тоже покупает газ на европейском рынке.



Топ-менеджер отметил, что подобные действия Газпрома должны быть урегулированы со стороны Еврокомиссии. "Эти меры могут включать и штрафы", - добавил он.

