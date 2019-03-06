ЕС утвердил "азовский пакет" санкций – Порошенко

В Евросоюзе согласовали санкции против России за акт агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в среду, 6 марта. По его словам, такое решение принял комитет постоянных представителей Евросоюза.



"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", – написал глава государства в соцсети.



Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку Украины и сообщил, что в скором времени намерен посетить Брюссель для дальнейшей координации действий с НАТО и ЕС.



"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", – сообщил президент Украины Порошенко.



В свою очередь брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк уточнил в Twitter, что "азовские санкции" будут касаться восьми человек. Это решение будет окончательно оформлено на следующей неделе.



Он также сообщил, что Евросоюз продлит на полгода индивидуальные санкции против России в отношении 163 физических и 44 юридических лиц.



Напомним, 25 ноября 2018 российский спецназ захватил два украинских бронекатера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.



Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

