В Украине дорожает кабельное телевидение

Абонентская плата за телевидение выросла на 15-25% поголовно у всех провайдеров. Об этом сообщает профильное издание Телекритика.



Провайдеры уверяют, что тарифы растут из-за существенного повышения платы за роялти украинским телегруппам. Хотя, как писала Телекритика, цена на телеканалы 4 ведущих телегрупп в 2019 году выросла незначительно - всего на 4,5 гривны – с 6,9 до 10,5 гривны с абонента.



Минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами теперь не могут быть ниже 56-70 грн в зависимости от региона.



В основном операторы поднимали цены в начале года, но были также те, кто отсрочил поднятие до 1 февраля, а некоторые и до 1 марта. Например, 1 февраля тарифы на услуги в Киеве на 15–20% подняла компания Воля, которая работает в 35 городах Украины. В аргументации на первом месте – рост тарифов правообладателей телеканалов.



"Компания "Воля" выступает за предоставление только легального контента от ведущих международных и украинских телеканалов, который закупает в валютном эквиваленте. Пересмотр тарифов связан с повышением стоимости телевизионного контента международными и украинскими правообладателями, а также увеличением расходов на модернизацию сети и оборудование", – сообщила компания.



В частности подняли тарифы для самых дешевых социальных пакетов – с 80 гривен до 100 гривен в месяц. Хотя ранее цена росла в основном на премиум-пакеты.

ПО ТЕМЕ

Не то показывал. Скандал в руководстве UA:Перший

СюжетНе то показывал. Скандал в руководстве UA:Перший

1 февраля 2019, 14:18



В группе компаний, объединенных брендом Триолан, тариф на ТВ-услугу вырос 1 января – с 50 до 70 гривен в месяц. Группа объяснила рост повышением цен со стороны медиагрупп.



"Изменение тарифа связано с очередным повышением медиагруппами цен на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения с 1 января 2019 года. Поэтому рост цены для потребителя является закономерным следствием такого решения", - сообщили в компании.



Компания Ланет 1 марта подняла на 10-15% тарифы в основном на услуги интернет, а также на ТВ+интернет. Провайдер аргументировал это ростом себестоимости услуг.



"В связи с увеличением себестоимости услуг мы вынуждены пересмотреть стоимость тарифных планов и изменить их, начиная с расчетного периода, который будет открыт после 1 марта 2019 года", – говорится в сообщении на сайте провайдера.



Киевский провайдер Pautina.NET поднял тарифы на ТВ-услугу 1 января, назвав причиной рост цен на права со стороны украинских и заграничных телегрупп.



Киевский провайдер ЛокалНет, поднимая 1 января тарифы на IPTV, также объяснял это ростом отчислений правообладателям.



Одесская мультимедийная сеть, которая объединяет ведущих провайдеров города, Сана плюс, Реноме, Реал ТВ, Центр ТВ и Элан, поднимая цены 1 января, сетовала на рост цен именно украинских телегрупп: "Очередное повышение тарифов медиагруппы – с 1 января 2019 (тарифов на вещание каналов в сетях провайдеров кабельного телевидения) закономерно приводит к повышению стоимости услуг для конечных пользователей".

