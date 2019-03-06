Кабмин утвердил реформу ГФС

Кабинет министров одобрил запуск реформы Государственной фискальной службы, утвердив положение о налоговой и таможенной службе.



На заседании в среду, 6 марта, Кабмин утвердил положение о Государственной налоговой службе Украины, сообщает РБК-Украина.



Кабмин определил, что служба реализует государственную налоговую политику, администрирование единого взноса на социальное страхование, политику в области борьбы с нарушениями налогового законодательства.



Также утверждено положение о Государственной таможенной службе, которая реализует государственную таможенную политику, политику в области борьбы с нарушениями таможенного законодательства. Деятельность таможенной службы координируется Кабинетом министров через министра финансов.

