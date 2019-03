10 функций USAID, мега-гуманитарного агентства ЦРУ

«Благотворительные» грузовики, отправленные Агентством США по международному развитию (USAID) в Венесуэлу, по-прежнему стоят на границе с Колумбией. А тем временем, Дональд Трамп, само воплощение солидарности, угрожает латиноамериканской стране военным вторжением. Он хочет, чтобы тысячи венесуэльцев, которые могут погибнуть от бомб и пуль, ушли в мир иной с желудками, наполненными печеньем, которое не нашло спроса в развитых странах, возможно вследствие использования ГМО или у этих продуктов просто истекал срок годности.

Агентство США по международному развитию (USAID) было создано в 1961 году с целью распространения Плана Маршалла на стратегически важные страны мира. Целями его политики было: не допустить, чтобы коммунисты, окрепшие после разгрома фашизма во Второй мировой войне, пришли к власти; открыть новые рынки для американских компаний. Связи между USAID и Управлением общественной безопасности, возглавляемым тогда сотрудником ЦРУ Байроном Энглом (Byron Engle), укреплялись из года в год: в 2015 году Барак Обама назначил директором USAID Гейл Смит (Gayle Smith), до этого работавшую в Совете национальной безопасности США.



По данным портала «Викиликс», с 2004 по 2006 год USAID провело различные акции в Венесуэле и передало 15 миллионов долларов десяткам НПО на осуществление плана действий, разработанного бывшим послом США в Венесуэле Вильямом Браунфилдом (William Brownfield) с целью раскола чавизма и объединения различных групп населения, недовольных реформаторским курсом Единой социалистической партии Венесуэлы.



Функции USAID



1. Выбрать страну, соответствующую проекту Госдепартамента, причем не обязательно испытывающую проблемы. Затем USAID должно решить, в какую отрасль будет внедряться, хотя предпочтения всегда отдается энергетике, образованию, здравоохранению, правоохранительной сфере и сельскому хозяйству. В сельском хозяйстве обычно заменяют выращивание продовольственных культур коммерческими. Затем на ключевые посты назначают своих людей с целью подрыва национальной экономики. Иногда USAID привлекает к работе талантливые и достойные кадры, но делает это исключительно для того, чтобы не дать им возможность активно участвовать в деятельности прогрессивных политических партий, выступающих за радикальные преобразования. В разрушенном войной Ираке USAID насаждает неолиберальную экономику, проводит массовую приватизацию, включая предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, и заставляет местную марионеточную теократию покупать трансгенные семена у компании Монсанто (Monsanto). В 1990-е годы USAID передала перуанскому правительству во главе с Альберто Фухимори 35 миллионов долларов на осуществление экономических реформ, в результате чего страна оказалась в нищете. Задача ставленника USAID заключалась в сокращении не бедности, а бедняков: Фухимори подверг насильственной стерилизации 300 тысяч индейских женщин.



2. Ослабить и даже уничтожить государственные учреждения страны-получателя, создавая параллельные сети и предприятия, проводя денационализацию основных отраслей в интересах частного бизнеса. Разумеется, правящие круги США заинтересованы не в самодостаточности других стран, а в диаметрально противоположном.



3. Помочь ЦРУ «внедрить своих людей в правоохранительные органы всех стратегически важных стран мира», — считает бывший корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Артур Ланггут (Arthur Langguth). По сути дела, USAID тайно финансируется спецслужбами США.



4. Укрепить господство США на мировом финансовом рынке. В Индии, которая, по мнению Вашингтона, является заложницей Китая, USAID, координируя свои действия с ультраправым правительством Нарендры Моди, внедрило «цифровую экономику», заставив десятки миллионов представителей беднейших слоев населения отказаться от наличных расчетов и перейти на безнал. Им дали всего лишь месяц, чтобы они могли сдать свои денежные купюры в банк, хотя у большинства из них не было даже банковских карточек. Что же в итоге удалось сделать USAID?



а) Удовлетворить интересы компаний, работающих в сфере информационных технологий, провайдеров платных услуг и компаний, выпускающих Mastercard и Visa, а также Фонд Гейтса, который в обмен обещал сделать щедрый взнос в ООН.



б) Разорить индейцев, уничтожив сбережения многих мелких торговцев и производителей, которые не успели положить свои деньги на карты.



в) Получить доступ к данным пользователей.



г) Укрепить доллар благодаря господству американских предприятий над международными финансовыми организациями при сокращении массы наличных денег в мировом масштабе.



д) Следить за мировым бизнес-процессами. Это позволяет Вашингтону вводить санкции, например, против компаний, работающих с Ираном, например китайскую «Хуавей» (Huawei).



5. Повысить профессиональный уровень сил правопорядка какого-либо государства, обучив подавлять сопротивление населения.



Представитель USAID в Уругвае Дэн Митрионе (Dan Mitrione) в 70-е годы вел курсы, на которых рассказывал о «сложном искусстве допроса» и о том, как пытать задержанных, используя в качестве биологического материала бездомных мужчин и женщин. USAID наряду с «Зелеными беретами» (Green Berets) и ЦРУ участвует в пытках, убийствах и похищениях тысяч прогрессивных гватемальцев, готовя для выполнения этих задач 30 тысяч полицейских и членов военизированных формирований. В Бразилии Управление инициатив переходного периода, работающее в контакте с USAID с целью дестабилизации неугодных правительств, действовало подобным же способом. Одной из его жертв стала Дилма Русеф, задержанная и подвергнутая пыткам из-за своей принадлежности к марксистскому кружку.



6. Создание рабочих мест для американских НПО, предоставление им огромных средств из государственных и частных фондов, обслуживающих интересы таких спонсоров как Рокфеллер, Сорос, Гейтс, Форд и Омидьяр и обеспечения допуска на рынки корпораций США. Само USAID утверждает, что возвращает в свою страну около 80% денежных средств, инвестированных в это агентство. Как только Буш и его союзники при помощи лжи превратили Ирак в руины в 2003 году, одна из аффилированных с USAID организаций — Creative Associates International Inc. (CAII) — получила контракт на сумму 157 миллионов долларов, предназначавшихся на покупку классных досок и мелков для школ, уже уничтоженных американскими ракетами. Еще одна организация — International Relief and Development (IRD) — получила на такие же цели 2 миллиарда 400 миллионов долларов, такие же суммы получили корпорации «Халлибартон» (Halliburton), «Бектэл» (Bechtel) и другие. В Афганистан, являющимся главным получателем американской помощи, где обосновались сотни западных НПО, накопившими немалый опыт в деле «спасения женщин», USAID в 2018 году направило 216 миллионов долларов на расширение прав и возможностей 75 тысяч женщин. По данным генерального инспектора по восстановлению Афганистана, были трудоустроены лишь порядка 50, а деньги налогоплательщиков улетучились. Нечто подобное произошло с 89,7 миллионами долларов. Под давлением Конгресса генеральный инспектор Арнольд Филдс (Arnold Fields) был вынужден уйти в отставку. «Демократизация Афганистана» под руководством Буша и Чейни, а также трехсоттысячного натовского контингента, а также десятков тысяч субподрядчиков Пентагона из числа талибов не только привела к гибели порядка одного миллиона афганцев и бегству миллионов семей со своих насиженных мест, но и стерла историческую память этого государства: мало кто помнит, что руководимая коммунистами Демократическая Республика Афганистан (1978-1992) отменила ростовщичество, выращивание опия, узаконила профсоюзы, приняла законы о минимальной заработной плате, коллективном договоре, равенстве между мужчиной и женщиной. Это привело к тому, что 40% врачей и 60% преподавательского состава Кабульского университета были женщинами. Были введены всеобщее бесплатное образование и здравоохранение, количество койко-мест в больницах увеличено вдвое. Как сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA), количество мирных жителей, убитых или раненых в результате боевых действий натовского контингента, в 2017 году увеличилось на 50% по сравнению с 2016 годом. Две трети из этого числа были женщины и дети. Сейчас в школах USAID учат не коллективизму, а самому откровенному индивидуализму по принципу «спасайся, кто может».



7. Подорвать сопротивление империализму и марионеточным диктатурам в проблемных странах, точечно смягчая голод подачками в определенные моменты, но при этом не допуская, чтобы народ самоорганизовался под лозунгами социальной справедливости. В Египте, как во времена Мубарака, так и сейчас, при деспотичном генерале ас-Сиси, Вашингтон вынуждает Каир закупать у него оружие, при том, что тысячи людей живут на кладбищах, а затем отправляет туда USAID, чтобы раздать хлеб в кварталах, жители которых наиболее активно проявили себя в ходе арабской весны 2011 года. Вот так и подрывается сопротивление. То же самое было проделано на Гаити: в тех кварталах, где трудящиеся организовали общественные советы, требуя справедливости, раздавались жалкие наборы с едой, чтобы завоевать сторонников.



8. Вызвать народные протесты в неугодных странах под лозунгами «Продвижения демократии». USAID было предложено прекратить деятельность в России, странах Боливарианского альянса (Боливия, Куба, Эквадор, Доминика, Никарагуа и Венесуэла) и в Буркина Фасо. Президент этой страны Томас Санкара был свергнут в результате государственного переворота, инспирированного Францией и убит в 1987 году за то, что проводил курс на независимость. Еще одним красноречивым примером подобного «освобождения» стала Ливия, одна из самых развитых стран Африки.



9. Создать свои собственные, якобы деполитизированные, СМИ (спортивные, музыкальные и т.д.), подсознательно внедряя идеи рыночной экономики, индивидуализма, культ потребления и т.д. Через Телекоммуникационную организацию Ибероамерики (OTI) в 2010 году USAID внедрило на Кубе мессенджер под ZunZuneo. Собирая личные данные пользователей, USAID параллельно пыталась мобилизовать инакомыслящих в социальных сетях для протестных акций. Creative Associates International Inc. (CAII), еще одна из структур USAID, руководила действиями рэперов по привлечению молодежи.



10. Получить больше субсидий на разрушения в результате войны: в марте 2017 года США «по ошибке» разбомбили здание в Мосуле, убив 105 мирных иракцев. За два дня до этого USAID направило запрос на новые ассигнования на восстановление Ирака. Это напоминает случай, когда стекольщики специально бьют стекла у соседей, чтобы получить заказ на замену стекол.



Если бы война и бедность не были столь прибыльны, их бы уже давно запретили.



Источник: Publico.es, Испания