Две трети украинцев считают, что государство мешает малому и среднему бизнесу

Почти 40% украинцев хотели бы иметь собственное дело, и еще 10% уже являются владельцами своего бизнеса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".



В то же время, половина опрошенных не выражают таких стремлений, а в июне 2018 года их было существенно меньше – лишь 41%.



При этом роль государства в развитии экономики большинство опрошенных (64%) прежде всего видят в обеспечении равенства доходов и социальной справедливости, а не установлении свободы развития и честных правил конкуренции. За последний тезис выступают 27% респондентов. При этом количество сторонников социального равенства заметно увеличилось с в июня прошлого года, когда составляло 48%.



Две трети опрошенных склонны считать, что государство мешает деятельности малого и среднего бизнеса в Украине. Лишь 7% полагают, что власти способствуют развитию предпринимательства, и 14% - что они пока не вмешиваются в деятельность предпринимателей.



57% полагают, что нужно оставить упрощенную систему налогов, поскольку она стимулирует развитие бизнеса. Лишь 19% поддерживают ликвидацию такой налоговой системы, ведь она позволяет избегать уплаты налогов.



77% опрошенных поддерживают снижение банковских кредитных ставок для малого бизнеса. Лишь 9% такую идею не одобряют, и 14% - затруднились ответить.



Среди представителей разных категорий бизнеса больше всего опрошенные доверяют мелким (63%) и средним (60%) предпринимателям. 27% отметили, что доверяют владельцам крупного бизнеса (в сентябре 2018 таких было 20%). С другой стороны, уровень доверия к олигархам низкий - 8%.



Опрос проводился 19-28 февраля 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) 2 тыс 500 респондентов из числа населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности - не более 2%.

