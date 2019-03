Перед смертью вокалист The Prodigy умолял жену вернуться

Перед смертью солист группы The Prodigy Кит Флинт просил свою супругу Маюми Каи, более известную как DJ Gedo Super Mega Bitch, передумать насчет развода. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на друга артиста.



По словам источника, за несколько дней до кончины музыкант попросил жену вернуться домой. В надежде на примирение с Каи Флинт даже отложил продажу дома. «Кит всегда надеялся, что они смогут снова быть вместе. Он много раз звонил ей, умолял. Но она не передумала, вместо этого они выставили дом на продажу. Это сломало Кита. Маюми не виновата, но, кажется, Кит думал, что не сможет без нее», — отметил друг певца.



Тело Флинта было найдено 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет. Лиам Хоулетт из The Prodigy заявил, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Утверждается, что певец совершил суицид из-за депрессии, начавшейся после расставания с женой.



Ранее 6 марта The Prodigy объявили об отмене всех концертов из-за смерти солиста.



Флинт начал свою карьеру в группе с момента ее основания в 1990 году как танцор. Его певческим дебютом стал трек Firestarter — первый сингл коллектива, который занял лидирующую позицию в чарте UK Singles Chart.