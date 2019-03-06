Экономика Украины растет быстрее, чем ожидали международные эксперты - Розенко

Экономика Украины растет более быстрыми темпами, чем прогнозировали международные финансовые институты. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

"Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а на сегодня она выросла уже втрое. То есть украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институции", - подчеркнул Розенко.



Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина восстановит свой экономический потенциал только в 2022 году.



"Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года", - сказал он.



Как сообщалось, в январе 2019 года средняя номинальная заработная плата составила 9 223 гривни, что в 2,2 раза выше минимального уровня, минимальная заработная плата в Украине с 1 января составляет 4 173 грн.

