В Кабмин не будут пускать в непристойном виде

Кабинет Министров запретил вход в дом правительства лицам в виде, который не соответствуют общепринятым требованиям пристойности. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.



Так, перечень лиц, которые не допускаются в здание правительства, дополнен пунктом: "действия которых создают угрозу для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не соответствует общепринятым требованиям пристойности".



При этом не уточняется, что подразумевается под видом, который оскорбляет общественную мораль и не соответствует требованиям пристойности.

