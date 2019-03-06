Покупка коммерческой недвижимости в новостройках

Под коммерческой недвижимостью понимается использование помещения в предпринимательской деятельности. В последнее время рентабельнее стало использовать такие помещения под магазины, заведения общественного питания и для ведения бизнеса. Если взять во внимание два первых вида деятельности, то намного выгоднее для предпринимателя использовать недвижимость в новостройках. Есть ряд преимуществ, почему нужно ориентироваться исключительно на новые жилые дома. Во-первых, стоимость одного квадратного метра такой недвижности обойдется вам намного дешевле. Во-вторых, так как новостройки строят вместе с инфраструктурой, то вы будете первым на рынке услуг и можете сами диктовать условия. Ну и ваше помещение за долгие годы не потеряет стоимость и всегда останется инвестиционно привлекательным.

Но даже при таких преимуществах есть один главный недостаток коммерческой недвижимости. Вы рискуете на долгие годы оказаться в числе ожидающих людей сдачу объекта. Также велик риск просто, оказаться жертвой мошенников, хотя такие ситуации в последнее время происходят реже. Чтобы у вас не было с этим проблем, постарайтесь искать новостройки у проверенных подрядчиков. Для этого, лучше всего использовать Интернет, так как он позволит сэкономить вам приличное количество времени. Например, портал - build.kovalska.com станет для вас настоящей находкой, так как данная группа компаний осуществляет целый ряд услуг и производит строительство объекта по всем циклам (разработка проектно-сметной документации до введения в эксплуатацию).

Следовательно, выбрав данного подрядчика, вы не пожалеете и сможете получить в собственность недвижимость в кратчайшие сроки. При этом, удобный и комфортный сайт позволит выбрать необходимое помещение под все ваши требования, а менеджеры компании помогут даже начинающему предпринимателю сделать верный выбор. Волноваться о том, что фирма не сдаст в срок объект точно не нужно, ведь они зарекомендовали себя с лучшей стороны. За 15 лет работы они успешно сдали 25 объектов и продолжают выполнять свои обязательства перед людьми.

На их сайте вы можете найти приятные акции и предложения и более детально познакомиться со всей документацией компании. Таким образом, лучшего застройщика для начала своего дела и покупки коммерческой недвижимости вы точно не найдете. Тем более по таким ценам, так как большинство конкурентов предлагают стоимость квадратного метра намного больше.