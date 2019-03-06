Черногория решила повоевать в Ираке

Черногория планирует направить двух военнослужащих в миссию НАТО в Ираке. Об этом сообщил президент страны Мило Джуканович.



«С удовольствием можем сказать, что выполняем все обязанности по участию в международных миссиях», — заявил он после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.



Джуканович отметил, что в 2018 году Черногория взяла на себя новые обязательства и ответственность в Косово и Латвии. Кроме того, она направила на утверждение парламенту проект решения об участии в миссии в Ираке, где НАТО обучает местную армию.



Столтенберг, в свою очередь, поблагодарил президента за выделение двух военнослужащих для иракской миссии. По его словам, обучение местных военных крайне важно для устранения угрозы, исходящей от террористической группировки «Исламское государство».



Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Во время церемонии, которая состоялась в Вашингтоне, заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону был передан протокол о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

