Порошенко: мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

Украина инициирует проведение комплексного международного аудита государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"В соответствии с законом О национальной безопасности, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. И тут я буду просить помощи правительства, и это должна быть абсолютно прозрачная, обеспечивающая полное доверие, в том числе и со стороны украинского общества", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины в среду в Киеве.

