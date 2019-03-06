Украина считает оправданным выход США из ДРСМД – Порошенко

Украина с пониманием отнеслась к решению Соединенных Штатов Америки выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) ввиду сложившейся в настоящее время ситуации с безопасностью на европейском континенте и в мире, считает этот шаг Вашингтона оправданным, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Украина, как известно, с пониманием отнеслась к решению наших партнеров – США, - о выходе из договора о ракетах среднего и малого радиуса действия. Мы считаем это решение оправданным, отвечающим сегодняшнему состоянию с ситуацией с безопасностью как на европейском континенте, так и в мире в целом", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.



Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987г и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.



20 октября 2018г года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.



Ультиматум истек 2 февраля. 1 января М.Помпео объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательство по договору. Как ожидается, в субботу США уведомят об этом Россию.

