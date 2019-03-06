Порошенко настаивает на праве Украины создавать новые мощные ракетные комплексы

Порошенко настаивает на праве Украины создавать новые мощные ракетные комплексы

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, что Украина имеет право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы.

"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, потому что блокировалось это аж до 2014 года, мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Я подчеркиваю наше право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", - сказал президент, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Он отметил, что это станет стратегическим фактором сдерживания российского агрессора, а также позволит добавить армии новые возможности для поражения противника на значительные дальности.

"Испытания завершены. Завершены успешно", - сказал глава государства, добавив, что у Вооруженных сил появились новые возможности.

В этом контексте он напомнил о завершении разработки, испытаний, принятии на вооружение ВСУ и запуске серийного производства реактивной системы залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами калибра 300-мм и запуске производства нового наземного противокорабельного ракетного комплекса с крылатыми ракератми (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км.

"Мы создали реактивную систему залпового огня "Ольха" с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет "Нептун", - сказал П.Порошенко.

РСЗО "Ольха" – модернизированная версия советского РСЗО 9К58 "Смерч" разработана ГККБ "Луч". РЗСО "Ольха" принята на вооружение ВСУ осенью 2018 года. Поставка серийных машин в ВСУ намечена на середину 2019 года.

Госпрограмма создания ПКР "Нептун" дальностью до 300 км отнесена к ключевым приоритетам национального ОПК. Первым этапом госпрограммы, реализуемой в рамках внутриукраинской оборонной промкооперации, выступает создание наземного противокорабельного комплекса, в последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии. По данным разработчика, госиспытания берегового противокорабельного комплекса с КР "Нептун" намечены на первое полугодие 2019 года.