Вышел трейлер экранизации рассказов Брюса Ли

В Сети был опубликован трейлер сериала "Воин", основанного на рассказах легендарного Брюса Ли. Ролик появился на YouTube-канале Cinemax.



Главного героя сериала играет актер Эндрю Кодзи, известный по фильму "Форсаж 6". Также в телевизионном шоу снимаются Джо Таслим, Оливия Чен, Лэнгли Керквуд, Перри Юнг и другие.



Режиссером выступил Ассаф Бернстайн, а автором сценария является Джонатан Троппер.



Лента рассказывает о событиях, которые разворачивались в Сан-Франциско во второй половине XIX века. В этом время происходило много территориальных стычек между преступными этническими группировками, которые порой перерастали в кровопролитные бои.



Выход первого сезона сериала состоится 5 апреля этого года.





