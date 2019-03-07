Союз журналистов Украины призвал СБУ к прозрачности в расследовании дела Скачко

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) призвали СБУ, которая 5 марта проводила обыски в квартире киевского журналиста Владимира Скачко из-за обвинений в посягательстве на территориальную целостность, к прозрачности и открытости. Об этом на своей странице в Facebook заявила глава Союза Сергей Томиленко.



"В ситуации с проведением СБУ многочасового обыска в квартире известного киевского журналиста Владимира Скачко ключевой призыв к силовикам - прозрачность и открытость", - написал он. Томиленко подчеркнул, что в НСЖУ убеждены, что "любые следственные действия правоохранительных ведомств в отношении журналистов должны четко аргументироваться обществу".



Кроме того, Томиленко обратил внимание на продолжительность обыска в квартире журналиста, который длился более 14 часов. Он также призвал силовиков "строго соблюдать права Скачко на защиту - на адвоката, пользование телефоном и другими формами связи".



По словам председателя Союза, он обеспокоен тем, что обыски проводились в период проходящей на Украине избирательной президентской кампании. "Журналистское сообщество не должно иметь оснований видеть в СБУ инструмент сознательного политического давления на редакционную политику медиа, особенно в избирательный период", - написал он. Томиленко пообещал, что совместно с международными партнерами НСЖУ продолжит "внимательно следить за ходом этого уголовного дела".



Как сообщает "Радио Свобода" Прокуратура Автономной Республики Крым подозревает журналиста Владимира Скачко в посягательстве на территориальную целостность Украины. 5 марта у него провели обыск.



«Во время обыска были обнаружены и изъяты ряд материалов антиукраинского направления, которые, начиная с 2014 года, распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и те, что содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, что пропагандирует оккупацию полуострова», – заявили в прокуратуре.



Правоохранители собираются в ближайшее время направить в суд ходатайство о мере пресечения мужчине. Ему грозит арест без права залога.Прокуратура Автономной Республики Крым подозревает журналиста Владимира Скачко в посягательстве на территориальную целостность Украины.



СБУ 5 марта устроила обыск в квартире Скачко в рамках досудебного расследования, проводимого по статье УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ему были предъявлены обвинения,а также вручили повестку на допрос 10 марта в Херсонском управлении спецслужбы. На этом Скачко заявил, что его преследуют за статьи, в которых он обсуждал ситуацию в Украине, а также за то, что он якобы сговорился с руководителем "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО.

