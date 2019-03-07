Лавров: заявление США о санкциях в отношении тех, кто поддерживает Мадуро, неправомерны

Заявления Вашингтона о введении санкций в отношении тех, кто поддерживает правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, неправомерны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.



"Отслеживать все аррогантные и неправомерные заявления Вашингтона уже просто не хватает времени и, честно говоря, желания нет, - признался он. - Это лишнее подтверждение того, что американская дипломатия быстро утрачивает вкус и способность к использованию дипломатических инструментов и переходит на язык, который для дипломатии никогда не был характерным".



Лавров также выразил надежду, что американский пример "не будет ни для кого заразительным".



Ранее в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу Мадуро и его правительства.



