Авакова хотят уволить через суд

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием уволить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что истец просит "установить несоответствие <…> Авакова требованиям к членам правительства". Каким именно требованиям закона "О кабинете министров Украины" не соответствует глава МВД, не уточняется.



Суд также требует признать бездействие премьера Владимира Гройсмана, который не инициирует увольнение Авакова. Суд, по мнению истца, должен обязать главу кабмина внести соответствующую инициативу в Раду.



По конституции глав Минобороны, МИД и СБУ, а также генерального прокурора назначает парламент по представлению президента.



Других министров Рада назначает по представлению премьера.

Самого главу кабмина назначает и увольняет Верховная рада.

