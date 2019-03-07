НОТУ признала, что не приняла ролик Юрия Бойко из-за слов "президент разбогател в десятки раз"

Национальная Общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) признала, что отказала "Оппозиционной платформе - За жизнь" в показе ролика кандидата в президенты Юрия Бойко. Об этом говорится на сайте компании.



При этом в НОТУ назвали недостоверным заявление межфракционного парламентского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" о том, что НОТУ осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко.



Так, 1 марта в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что рекламу Бойко на телеканале "UА:Перший" запретили к показу. 5 марта нардеп Юрий Павленко отметил, что это произошло из-за фразы: "Президент разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза". По словам Павленко, предложение вырезать или заменить слова – это проявление цензуры. "Я требую незамедлительно провести заседание парламентского комитета по вопросам свободы слова, на которое пригласить председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию, чтобы услышать, что произошло со свободой слова на отдельно взятом канале накануне президентских выборов", – сказал нардеп.



Как отмечают в НОТУ, "это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным". Подчеркивается, что в НОТУ действительно обращалась "Оппозиционная платформа – За жизнь" с просьбой о размещении пяти роликов политической рекламы Бойко.



"НОТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире. После просмотра предоставленных видеоматериалов юристы НОТУ предоставили ряд замечаний, которые частично были учтены. Так, в нескольких рекламных роликах рядом с флажками политической силы фигурирует флаг Украины, а согласно ст. 8 закона Украины "О рекламе" использование государственной символики в рекламе запрещено", – сказано в заявлении НОТУ.



Отмечается, что в еще одном ролике Бойко приводится "манипулятивная информация" о том, что президент Украины Петр Порошенко "разбогател в десятки раз". "Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины… Юристы ОАО НОТУ в электронной переписке с оппозиционной платформой поинтересовались также наличием разрешений от всех лиц, изображения которых использованы в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены в НОТУ… Гражданский кодекс Украины прямо требует наличие таких разрешений", – продолжили в пресс-службе общественного вещателя.



НОТУ уведомило, что ролики Бойко будут показаны как политическая реклама в случае устранения всех нарушений.





