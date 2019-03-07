Аналитики: биткоин вернется к прежним вершинам через два года

Аналитики канадской компании Canaccord Genuity Capital Markets уверены, что цена первой криптовалюты уже нащупала дно, при этом отметка 20 тыс. долл. будет вновь достигнута через два года. Об этом сообщает Market Watch, передает УНН.



Исследователи сопоставили графики BTC/USD за 2011-2015 и 2015-2019 годы и отметили поразительное сходство между паттернами, по которым следовала цена биткоина в эти периоды.



"Заглядывая в будущее, если биткоин продолжит следовать той же траектории, что и в 2011-2017 годах, то это означает, что BTC уже достиг дна и вскоре начнет подниматься обратно к историческому максимуму в районе 20 тыс. долл. Теоретически, этот уровень будет достигнут в марте 2021 года", - отмечают исследователи.



К фундаментальным факторам роста "цифрового золота" аналитики отнесли:



- ожидаемое в конце мая 2020 года уполовинивание награды майнерам за добытый блок, что сделает биткоин еще более дефицитным активом;



- запуск платформы для трейдинга и хранения криптовалют от Fidelity;



- растущий интерес к BTC со стороны институциональных инвесторов;



- внедрение решений, повышающих производительность сети биткоина;



- рост популярности криптовалют в развивающихся странах.



Напомним, о том, что биткоин уже достиг дна, в январе заявил основатель сервисов Scup и Sprinklr Ренато Ширакаши. Свое мнение он подкрепил показателем реализованной стоимости и данными индикаторов MVRV и NVT Ratio.



Отметим, что многие страны мира до сих пор опасаются легализации электронных денег. И Украина - одна из них.



В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации криптовалют, и недавно было принято решение объединить их в один документ. Дальше регистрации дело пока не пошло.

