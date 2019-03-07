Facebook вводит новые правила шифрования сообщений

Предприниматель Марк Цукерберг рассказал о кардинально новых принципах шифрования в Facebook. Об этом миллионер рассказал в официальном блоге в Facebook.



Теперь в соцсети появится сквозное шифрование на всех платформах. Ранее эту функцию использовал только мессенджер WhatsApp. Так содержимое сообщения не сможет увидеть никто, кроме отправителей и получателей, даже Facebook.



Также Цукерберг заявил о том, что Facebook откажется от хранения данных в странах, которые нарушают права человека. Предприниматель уверен, что пользователям необходимо пространство для общения и уверенность в защите своих данных.



Также в планы развития соцсети входит объединения служб обмена сообщениями в Messenger, WhatsApp и Instagram. Сообщается, что создание систем передачи зашифрованных сообщений уже разрабатывается.

