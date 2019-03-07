Розенко: отмена 8 марта - не тема для долгих дискуссий

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что по вопросу отмены или переноса праздников, в том числе Международного женского дня 8 марта, общество само определится в процессе развития страны. "Я думаю, что вопрос об отмене и переносе праздников – это точно не то, на чем мы должны ломать копья и долго дискутировать.



Отношение людей к подобным датам само по себе меняется с развитием страны. Это совершенно эволюционный процесс. Мы должны дать возможность спокойно двигаться этому процессу, и общество само определится, как быть дальше", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о дискуссии вокруг празднования 8 марта и его отношении к этой дате.



Кроме того, П.Розенко считает предметом общественной дискуссии инициативы Украинского института национальной памяти (УИНП) о введении альтернативных дат для празднования, таких как День матери (второе воскресенье мая) или День семьи (середина сентября).



"Рано или поздно, я думаю, мы к этому придем. Но еще раз подчеркиваю, что мы сделали действительно очень серьезный шаг по декоммунизации, но дальше, я думаю, параллельно с дискуссиями вокруг этих вопросов, мы должны больше сосредотачиваться на социальной политике, реформировании системы здравоохранения, образования, чтобы и здесь показывать результат", - добавил вице-премьер.



Как сообщалось, Украинский институт национальной памяти (УИНП) инициирует изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая – День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта.

