"Ощадбанк" выплатил 420 млн долларов по еврооблигациям

"Ощадбанк" перечислил 420 млн долларов США в счет погашения еврооблигаций, выпущенных в 2011 году и реструктурированных в 2015 году в рамках программы с Международным валютным фондом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.



Согласно сообщению, учреждение перечислила 420 млн долларов США по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на 700 000 000 долларов, что составляет 60% общего объема выпуска. Вместе с плановым погашением банк выплатил проценты.



В банке отметили, что в результате реструктуризации конечный срок погашения облигаций продлен на семь лет - до 2023 года. Остаток основной суммы в дальнейшем будет погашаться равными частями каждые полгода.

