Что известно о новом ЖК «Монреаль» в Голосеевском районе из отзывов столичных инвесторов?





Новостройки центрального района столицы совсем скоро пополнятся новым интересным проектом бизнес-класса. Речь идёт о жилом комплексе «Монреаль» в Голосеевском районе Киева, старт строительства которого был объявлен совсем недавно. Подробностей об этом ЖК пока известно немного, однако уже появившаяся информация свидетельствует о нацеленности застройщика на новые вершины удобства жизни, способные поразить даже искушенного инвестора.

Как можно понять из первых отзывов о ЖК «Монреаль», общей идеей и целью в нём является всеобъемлющий комфорт будущих жильцов, который будет окружать их буквально на каждом шагу. Реализовать её помогут современные технологии, а также прогрессивные проектные решения, среди которых инвесторы выделяют:

прекрасную городскую логистику, преимуществами которой жильцы смогут воспользоваться благодаря удачному расположению ЖК. Считанные минуты пешего хода позволят им добраться до станций метро «Олимпийская» и «Дворец «Украина», 20 минут — до ТРЦ «Гулливер» и Бессарабского рынка;

пешую доступность городской инфраструктуры, которая удовлетворит любым бытовым потребностям инвесторов. По соседству с ЖК «Монреаль» на Голосеево расположены школы, университеты, рестораны, банки, поликлиника, супермаркеты, кафе, а также Николаевский костел;

надежность конструкций на основе монолитного каркаса. Эта технология позволит обеспечить максимальную устойчивость и долговечность здания, зарекомендовав себя не только на отечественном, но и на европейском строительном рынке;

использование экологически чистых сертифицированных материалов, а также отделку ЖК с применением естественных компонентов из стали, стекла и камня;

нестандартный и прогрессивный дизайн, выделяющий его среди окружающих построек. Каскадное здание с максимальной высотой в 20 этажей, выдержанное в соответствии с популярными трендами в оформлении фасадов, порадует привлекательным и стильным внешним видом;

внутренний дворик, который будет оборудован как самостоятельная и уютная зона отдыха. В нём можно будет спокойно расслабиться в тишине и покое, нетипичном для суетливого мегаполиса;

современную и удобную входную группу, которая позволит жильцам и их гостям высаживаться из автотранспорта прямо у входа ЖК;

респектабельное лобби, где посетителей встретят квалифицированная консьерж-служба, а также уютная и стильная внутренняя отделка помещения в современном европейском стиле;

озелененные террасы, оборудованные для отдыха жильцов на верхних уровнях жилого комплекса. Прекрасный панорамный вид и все условия для полноценной релаксации позволят по-новому взглянуть на окружающее великолепие и собственный комфорт;

собственную планировку квартир с 1-3 комнатами, а также пентхаусов, где эргономичный современный дизайн будет идеально сочетаться с уютом «домашней» атмосферы;

подземный двухуровневый отапливаемый паркинг с просторными парковочными секциями и лифтами, на которых можно будет сразу же попасть на свой этаж.

Также стоит отметить его инженерную оснащенность — датчики пожарной безопасности, загазованности воздуха, а также постоянное видеонаблюдение для максимального спокойствия инвесторов за своё авто;

новый детский сад и коммерческие помещения под магазины, кафе, построенные на территории ЖК и дополняющие инфраструктуру района;

качественные инженерные коммуникации, позволяющие жильцам установить в квартирах ультрасовременную систему «умный дом». Её подключение объединит домашнюю технику в единую дистанционно управляемую систему, увеличив уровень безопасности жилья и позволяя поддерживать в нем оптимальный и комфортный микроклимат;

общий подход к спокойствию жильцов, предлагаемый проектировщиками жилого комплекса. Кроме упомянутой выше консьерж-службы, поддерживающей в нём порядок и безопасность, предполагается наличие современных систем пожаротушения и шумопоглощения. Также ЖК будет оборудован системами видеомониторинга обстановки в режиме реального времени и коммуникации с ответственными службами. Это позволит минимизировать любые риски и угрозы спокойствию и безопасности жильцов и их гостей;

возможность оформления рассрочки при приобретении квартиры в ЖК «Монреаль» на Голосеево. Первый взнос составит всего 30% цены квартиры, а специалисты отдела продаж, по отзывам, смогут подобрать оптимальные условия и сроки оплаты остальной суммы покупки.

Перечисленные выше факты о новом жилом комплексе в сердце столицы наглядно показывают, насколько высокую планку качества жизни задают современные проекты новостроек бизнес-класса.