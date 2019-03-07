Гройсман сказал, какая средняя зарплата может решить проблему “утечки мозгов”

Если средняя заработная плата украинцев будет на уровне 500 долларов, это может положительно повлиять на решение проблемы оттока кадров за границу.



Такое мнение выразил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития Винницкой области, сообщает корреспондент Укринформа.



"Безусловно, для нас очень важно, чтобы реальная заработная плата в Украине увеличивалась. И мы видим, что по декабрю месяцу это уже 10 тысяч гривень. Но считаю, что та цель, которую вы ставите своим среднесрочным планом, нашим среднесрочным планом, заработная плата в 500 долларов в Винницкой области даст возможность изменить ход событий по оттоку рабочих кадров за пределы нашей страны. Украинцы должны возвращаться и работать на собственную экономику и на собственный успех", - отметил Гройсман.



По его словам, у власти и граждан должна быть общая цель - построить государство с сильной экономикой и развитым местным самоуправлением. "В прошлом году объем капитальных инвестиций в промышленности превысил 500 млрд грн. Это новые технологии и новые рабочие места. С идеей реформы я пришел работать в правительство в 2014 году", - отметил Премьер-министр.



По его мнению, вместе можно сделать немало: инфраструктура, энергетика, энергонезависимость, местная демократия, образование, медицина, социальная сфера - это сферы, которые можно успешно развивать. "Мы построили фундамент новой страны, пора возводить здание. Мы все должны делать одно дело - проводить реформы и защищать их", - отметил Гройсман.



