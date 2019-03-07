Тимошенко просит Порошенко снять с президентской гонки Тимошенко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает президенту Украины Петру Порошенко снять с президентской гонки кандидата в президенты Юрия Тимошенко.



"Я впервые сейчас открыто обращаюсь к президенту Украины – если у вас, господин президент, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете, немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича с выборов президента и вычеркните его из бюллетеня", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг.

