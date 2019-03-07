8 Марта на «Интере»: музыкальный подарок от Олега Винника и праздничный завтрак от Виталия Козловского

В пятницу, 8 марта, в эфире «Интера» – праздничная программа и множество сюрпризов для дорогих женщин. Среди них – поздравления от знаменитых мужчин, спецвыпуски популярных проектов, лучшие кинофильмы о любви и грандиозный концерт Олега Винника.







8 Марта на телеканале начнется в 07:00 с праздничного выпуска программы «Утро с Интером». Это весеннее утро телезрительницы проведут в компании обаятельных и талантливых мужчин, которые приготовили для них много неожиданных сюрпризов и подарков.



В роли ведущего – Роман Кадемин. Уже традиционно в этот день он заменит на ответственном посту прекрасных «хозяек» студии – Анастасию Даугуле и Ирину Юсупову. «8 Марта все женщины очень ждут внимания, заботы, цветов, – говорит Роман Кадемин. – Мои любимые женщины не исключение. В этот день я, как обычно, работаю. Сначала поздравляю всех женщин страны, а потом уже дома своих родных».



Гостем студии программы «Утро с Интером» станет Владимир Гришко. Народный артист Украины, трижды отец и любящий муж, найдет время в своем насыщенном графике, чтобы поделиться новостями и подарить женщинам хорошее настроение.



Виталий Козловский 8 Марта приготовит праздничный завтрак. Певец откроет секрет фирменного рецепта блинов двух видов: соленых (с лососем и мягким сыром) и сладких (с бананом, топленым молочным шоколадом и мороженым). «Мужчины, из чего вы приготовите праздничный завтрак для женщины, – на самом деле не так важно, главное – сделать его своими руками и непременно – с любовью, – считает Виталий Козловский. – Женщин от всей души поздравляю с 8 Марта! Желаю быть самыми нужными, нежными, любящими и оставаться для своих мужчин самыми любимыми».



Также в программе – поздравления от спортсменов, интервью с участниками легендарного балета «Сухишвили», знакомство с представительницами необычных женских профессий, советы по изготовлению декоративной косметики в домашних условиях и много другой полезной и интересной информации.







Также в этот день в эфире «Интера» – лучшие фильмы о женщинах и о большой любви.



В 10:10 выйдет лирическая комедия «Будьте моим мужем» с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой в главных ролях. Картину сняла Алла Сурикова, доказав всем, что кино – дело не только мужское. По признанию режиссера, ей очень нравилось название фильма, которое можно было использовать очень оригинальным способом: «Названием фильма я пользовалась в свое удовольствие. Например, говорила генеральному директору «Мосфильма» Сизову: «Уважаемый Николай Трофимович! Будьте моим мужем! Под таким названием в настоящее время готовится к производству моя новая комедия…» Дальше шла просьба. Как можно отказать женщине, написавшей такое?»



В 12:00 на «Интере» – комедия «Самая обаятельная и привлекательная» режиссера Геральда Бежанова. Сценарий к этому фильму был написан всего за три недели. А вот уговаривать Ирину Муравьеву исполнить главную роль Нади Клюевой пришлось полгода. Но оно того стоило! Миллионы женщин учились повышать свою самооценку благодаря технике аутотренинга, приговаривая перед зеркалом: «Я самая обаятельная и привлекательная».



В 13:30 «Интер» покажет культовую комедию Юрия Чулюкина «Девчата» с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях. Ее премьера состоялась накануне Международного женского дня, 7 марта 1962 года. На роль Тоси Кислицыной претендовали десятки известных актрис, в том числе супруга режиссера Юрия Чулюкина – Наталья Кустинская. Однако предпочтение отдали Румянцевой. И – попали в точку. Добрая и веселая история о любви поварихи и бригадира лесорубов пришлась зрителям по душе.



Праздничную телепрограмму в 15:30 продолжит премьера 4-серийной мелодрамы «Голос ангела» производства Armada Films. В центре сюжета – история молодой женщины Валентины, личному счастью которой мешают тайны прошлого. Главной героине предстоит сделать нелегкий выбор: любимый мужчина, которого так долго ждала, или приемный ребенок, за которого так тяжело боролась... В главных ролях – Настя Задорожная, Алексей Зубков и Алексей Тритенко.







Вечером, в 22:00, всех женщин ждет еще один уникальный подарок – праздничный концерт Олега Винника «Моя душа», который с аншлагом прошел в столичном Дворце «Украина». Исполнитель приготовил для поклонников много неожиданных сюрпризов. Концерт поразит зрителей ярким световым шоу и спецэффектами. В этот вечер со сцены прозвучат хиты артиста – «Счастье», «Вовчиця», «Плен», «Нино» и многие другие. Также зрители услышат неожиданный дуэт: Олег Винник вместе с легендарным экс-солистом Bad Boys Blue Кевином МакКоем исполнит песню «Юный ангел», которая является кавер-версией суперхита группы – Pretty young girl.



С 8 Марта вас, дорогие женщины! Встречайте этот прекрасный весенний праздник вместе с нами. Настоящее, традиционное, наше 8 Марта – только на «Интере»!



