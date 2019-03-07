Как правильно экономить тепло в частном доме

Проблема энергоэффективности жилья сейчас на первом месте у многих украинцев: стоимость энергоресурсов ежегодно растет и приходится все больше денег отдавать за коммунальные услуги. Однако, эксперты по энергосбережению полагают, что цифры в платежках подавляющего большинства владельцев частных домов можно легко снизить минимум в 1,5 раза.

Итак, на чем можно сэкономить и как повысить эффективность работы существующих внутридомовых систем? Об этом мы спросили у специалистов, чьи рекомендации окажутся крайне полезны как владельцам частных домов, так и жителям городских квартир с автономной системой отопления.

Как использовать энергию солнца

Самая объемная статья расходов - затраты на электроэнергию. В современной квартире постоянно работают десятки приборов и каждый в своем объеме растрачивает ценную энергию. Экономия на электричестве – один из сложнейших вопросов, ведь:

с одной стороны нужно обеспечить снижение потребления;

с другой стороны, важно не снизить качество жизни и не ущемлять себя в использовании всех благ цивилизации.

Консультанты интернет-магазина силовой электротехники “Правильное электропитание” заявляют: наиболее эффективное решение этого вопроса - солнечные батареи. Но выбирая батарею для своего дома важно учесть, что это - долгосрочная инвестиция. К примеру, здесь солнечные батареи на 12 вольт продаются по цене от 500 до 4000 грн за панель. Поэтому реальная экономия начнется только спустя 3-5 лет.

Как увеличить КПД газового котла

Система отопления – другой “прожорливый” потребитель энергоресурсов. В отопительный сезон расходы на него могут быть очень существенными и создавать значительную нагрузку на семейный бюджет. Поэтому важно, чтобы вся система работала стабильно и экономично.

Если у вас установлен газовый котел, следите, чтобы в нем эффективно работал теплообменник. Это самый главный элемент котла, отвечающий за отбор тепла у продуктов горения. По словам консультантов интернет-магазина запчастей для газовых котлов и колонок Piramida24, где можно купить теплообменники любой конфигурации, определить, что теплообменник нуждается в чистке или ремонте можно по следующим признакам:

на поверхности ребер теплообменника образовался нагар;

снизилась температура воды в контуре ГВС;

приходится добавлять мощность горелки.

“ Если теплообменник работает плохо, идет перерасход топлива. Чтобы во время отопительного сезона не ремонтировать этот элемент системы отопления – о его промывке или пайке нужно позаботиться заранее”, - отметили в Piramida24.

Инверторный кондиционер - это экономно

Перейдем к главному: как добиться экономии энергии без неудобств? Выход прост – использовать современную энергоэффективную технику, которая может сэкономить от 30 до 70% ресурсов.

В частности, эксперты компании Киев Комфорт поделились своими наблюдениями о том, что лучшие кондиционеры олмо с инверторным компрессором в сравнении с традиционными кондиционерами позволяют сэкономить до 50% электроэнергии. Плюс они:

вдвое быстрее выходят на заданную температуру;

работают намного тише;

имеют больший срок службы.