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Как правильно экономить тепло в частном доме
Проблема энергоэффективности жилья сейчас на первом месте у многих украинцев: стоимость энергоресурсов ежегодно растет и приходится все больше денег отдавать за коммунальные услуги. Однако, эксперты по энергосбережению полагают, что цифры в платежках подавляющего большинства владельцев частных домов можно легко снизить минимум в 1,5 раза.
Итак, на чем можно сэкономить и как повысить эффективность работы существующих внутридомовых систем? Об этом мы спросили у специалистов, чьи рекомендации окажутся крайне полезны как владельцам частных домов, так и жителям городских квартир с автономной системой отопления.
Как использовать энергию солнца
Самая объемная статья расходов - затраты на электроэнергию. В современной квартире постоянно работают десятки приборов и каждый в своем объеме растрачивает ценную энергию. Экономия на электричестве – один из сложнейших вопросов, ведь:
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с одной стороны нужно обеспечить снижение потребления;
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с другой стороны, важно не снизить качество жизни и не ущемлять себя в использовании всех благ цивилизации.
Консультанты интернет-магазина силовой электротехники “Правильное электропитание” заявляют: наиболее эффективное решение этого вопроса - солнечные батареи. Но выбирая батарею для своего дома важно учесть, что это - долгосрочная инвестиция. К примеру, здесь солнечные батареи на 12 вольт продаются по цене от 500 до 4000 грн за панель. Поэтому реальная экономия начнется только спустя 3-5 лет.
Как увеличить КПД газового котла
Система отопления – другой “прожорливый” потребитель энергоресурсов. В отопительный сезон расходы на него могут быть очень существенными и создавать значительную нагрузку на семейный бюджет. Поэтому важно, чтобы вся система работала стабильно и экономично.
Если у вас установлен газовый котел, следите, чтобы в нем эффективно работал теплообменник. Это самый главный элемент котла, отвечающий за отбор тепла у продуктов горения. По словам консультантов интернет-магазина запчастей для газовых котлов и колонок Piramida24, где можно купить теплообменники любой конфигурации, определить, что теплообменник нуждается в чистке или ремонте можно по следующим признакам:
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на поверхности ребер теплообменника образовался нагар;
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снизилась температура воды в контуре ГВС;
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приходится добавлять мощность горелки.
“Если теплообменник работает плохо, идет перерасход топлива. Чтобы во время отопительного сезона не ремонтировать этот элемент системы отопления – о его промывке или пайке нужно позаботиться заранее”, - отметили в Piramida24.
Инверторный кондиционер - это экономно
Перейдем к главному: как добиться экономии энергии без неудобств? Выход прост – использовать современную энергоэффективную технику, которая может сэкономить от 30 до 70% ресурсов.
В частности, эксперты компании Киев Комфорт поделились своими наблюдениями о том, что лучшие кондиционеры олмо с инверторным компрессором в сравнении с традиционными кондиционерами позволяют сэкономить до 50% электроэнергии. Плюс они:
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вдвое быстрее выходят на заданную температуру;
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работают намного тише;
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имеют больший срок службы.
Немного доплатив за технику высокого класса можно экономить с ней все время пользования. А, согласитесь, кондиционер или холодильник очень часто задерживаются у нас на десятки лет. Если об этом думать во время покупки, моментальная экономия в 300-500 гривень уже не кажется такой привлекательной, верно? Так что - выбирайте разумно!