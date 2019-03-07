Как правильно организовать детское пространство в стиле Монтессори

Организовать пространство для ребенка - задача, к которой нужно подойти максимально ответственно, чтобы малышу было не только комфортно и безопасно в игровом месте, но интересно и полезно.

Детская зона - необходимое пространство для игры, обучения и отдыха (кроме сна) детей дома. Требования к ней повышенные, тогда как мало кто понимает, как на практике все должно выглядеть.

По системе Монтессори (методике развития детей через практические навыки) детская зона должна быть обустроена по правилам. Давайте вместе узнаем, как лучше организовать ребенку пространство для комфортных игр и обучения.

Прочная и безопасная мебель

Зона Монтессори включает низкие шкафы и полки. В частности, вдоль стены нужно расположить продольную зону с ящиками для сортировки игрушек и предметов. Также вся мебель должна соответствовать росту ребенка и его физическим возможностям.

“ Родители иногда сомневаются, безопасно ли усаживать ребенка, если стул пластиковый . На самом деле, пластик - идеальный материал для детской мебели, поскольку очень прочен и не пачкается. Качественный пластик не токсичен и не имеет запаха. Стул должен стоять на четырех ножках, широко расставленных в стороны для надежности. Мы рекомендуем высоту детского стула или кресла в пределах 30-35 см от пола - для малышей это оптимальный вариант, который удобен и безопасен,” - рассказали специалисты мебельного магазина Kupistul.ua.

Наборы для освоения практических навыков

По методике Монтессори обучение ребенка ежедневно включает множество упражнений практической жизни. Это значит, что кроме машинок и пирамид малышу важно учиться оперировать с настоящими предметами быта - посудой, инструментами для работы, одеждой и другими вещами.

“ Детская посуда - это небьющиеся материалы и яркий декор, тогда как взрослые приборы уже сложно удержать в маленькой руке, но все равно очень важно научится ими пользоваться. Хорошо бы обратиться в интернет-магазин посуды в Украине с широким ассортиментом и подобрать необходимые предметы для игры и домашнего обихода ребенка,” - комментируют эксперты магазина PosudMeister.ua.

Спокойные игры в месте отдыха

Кроме сна, ребенок нуждается в коротких периодах покоя в течение дня, особенно после напряженной активности - как физической, так и умственной. В детской зоне должно быть оборудовано место для такого отдыха - мягкая мебель подходящего размера или хотя бы высокий матрац на полу.

“ Для отдыха и спокойных игр рекомендуем присмотреться к малогабаритной мягкой мебели. Это может быть модель трансформер, которую удобно разложить в полноценное спальное место для ребенка или мини-софа, широкое и низкое кресло. В этом плане больше всего подходят для игровой зоны детские диванчики с с небольшими подлокотниками, в котором ребенку будет удобно и уютно читать книжки или общаться, а вечером лечь спать в уже разложенный диван,” - советуют специалисты мебельного магазина “ДобраЛавка”.