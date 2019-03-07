НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о коррупции в "оборонке"

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе и по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.



"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах мы зарегистрировали два производства. В рамках одного из них сегодня были проведены ряд обысков – около 20, в том числе и по месту проживания Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и др.", - сказал А.Сытник на брифинге в четверг в Киеве.



Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.



27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.



Помимо этого, в обнародованной вечером 4 марта в программе "Наши гроши" третьей серии фильма-расследования команда Bihus.Info утверждает: схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного в понедельник первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.



В третьей серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.



По данным журналистов, в 2016-2017 гг. эти приборы стоимостью около $85 тыс. при посредничества сына О.Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены ГК "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял П.Букин, примерно за $580 тыс.



Журналисты заявляют, что О.Гладковский и П.Букин отказались комментировать эту информацию, а экс-замглавы СНБО отрицал знакомство с В.Жуковым.



5 марта детективы НАБУ по результатам анализа информации, изложенной в третьей части фильма-расследования зарегистрировали еще одно уголовное производство. "Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ИФ)", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице Бюро в соцсети "Фейсбук".



В НАБУ сообщили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены "по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт" при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники".

