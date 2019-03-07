Госдеп США поддержал увольнение Холодницкого

Госдепартамент поддерживает заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости уволить главу САП Назара Холодницкого. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель госсекретаря Девид Хейл, передает LIGA.net.



"Посол Йованович представляет в Украине президента США. И США поддерживают ее заявления", - сказал он.



Хейл отметил, что США хотят того же, чего хочет украинский народ, как это было заявлено во время Революции Достоинства. "Украинский народ сделал свой выбор в пользу прозрачности, подотчетности и эффективного управления. Важно, чтобы институции в Украине возглавляли люди, которые преданы таким принципам.



Особенно если речь идет об институциях, которые должны следить за соблюдением этих принципов", - добавил он.

