За пять лет войны на Донбассе погибли 6 военнослужащих-женщин – Полторак

Более 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий на Донбассе, 6 из которых погибли, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.



"Сегодня в Вооруженных силах Украины работают и проходят службу почти 56 тысяч женщин-военнослужащих и госслужащих, из них 26 тыс. – это военнослужащие, 3,5 тыс. являются офицерами", - сказал С.Полторак во время торжественных мероприятий по случаю Международного женского дня.



Министр отметил, всего больше 7 тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий на Донбассе.



"К сожалению, за 5 лет войны 6 военнослужащих-женщин отдали свою жизнь, защищая Украину", - добавил С.Полторак.

