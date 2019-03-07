Убытки от хищений в оборонке оценили в миллиард

Убытки из-за хищений в оборонной сфере составляют миллиард гривен, заявляет глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник. "Убытки составляют 1 млрд гривен", - сказал он на брифинге в четверг, 7 марта. По его словам, в уголовном производстве фигурирует 10 оборонных предприятий. Расследование продолжается.



Сытник также сообщил, что НАБУ планирует допросить журналистов программы Наші гроші по поводу обстоятельств получения материалов о хищениях в оборонном секторе.



"Конечно, мы будем допрашивать журналистов по поводу полученной переписки", - сказал он.



По словам Сытника, это необходимо для того, чтобы идентифицировать переписку и те материалы, которыми располагают журналисты, и установить, может ли это лечь в основу доказательств по делу.

