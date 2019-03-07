Погода на выходные: потепление, дожди

В Украине на выходных, 8-10 марта, прогнозируют потепление, также пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В пятницу, 8 марта, дожди пройдут на Закарпатье, а также в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны будет солнечно. На западе днем воздух прогреется до +15 градусов, на севере прогнозируют 6-13 градусов тепла, на востоке и в центре - до +13 градусов, на юге - 11-13 градусов тепла.



Подробный прогноз погоды на 8 марта можно прочитать здесь.



В Киеве в пятницу будет солнечно, днем 11-13 градусов тепла, ночью 4-6 градусов тепла.



В субботу, 9 марта, дожди пройдут на западе, востоке и в центре страны. На западе воздух прогреется до +15 градусов, на севере - до 11 градусов тепла, на востоке прогнозируют +7 +11 градусов, в центре ожидается до +13 градусов, на юге - 13-17 градусов тепла.



В Киеве в субботу осадков не ожидается, температура днем +11 +13, ночью +4 +6 градусов.



В воскресенье, 10 марта, в большинстве областей страны пройдут дожди, немного похолодает. На западе температура опустится до +7 +11 градусов, на севере ожидается 6-9 градусов тепла, на востоке 9-11 градусов тепла, в центре - 8-12 градусов тепла, на юге воздух прогреется до +14 градусов.



В Киеве в воскресенье пройдет дождь, днем 8-10 градусов тепла, ночью 4-6 градусов тепла.

