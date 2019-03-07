В НАБУ нет дел на кандидатов в президенты

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пока не начинало производства ни на одного из кандидатов в президенты. Об этом 7 марта заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает корреспондент УНН.



"Заявления (на кандидатов в президенты - ред.), конечно, есть. Очень много заявлений носят довольно провокационный характер. Дел на кандидатов у нас сейчас нет", - отметил Сытник.



По его словам, НАБУ анализирует поступающие не только с точки зрения наличия обстоятельств для начала расследования, но и с точки зрения того, не является ли это злоупотреблением.



При этом он добавил, что на одного из кандидатов в НАБУ поступили заявления от 30 общественных организаций.

