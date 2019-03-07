В Польше украинцев подсчитали с помощью смартфонов

В январе текущего года в Польше находилось 1,27 млн граждан Украины. Их количество удалось установить с помощью мобильных телефонов. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает Gazeta Wyborcza.



Издание отмечает, что фактическое количество граждан Украины, которые живут в Польше, остается загадкой. Причина – точные данные отсутствуют как у правительства, так и в Управлении социального страхования (ZUS). Ни данные о выданных визах, ни количество выданных разрешений на работу или постоянное проживание, ни страховые взносы не дают полной информации о количестве украинцев в Польше.



В этой ситуации источником информации стали смартфоны, которые используют граждане Украины. Компания Selectivv, которая изучает привычки и поведение владельцев телефонов, располагает данными, которые помогли это определить.



Для того чтобы убедиться, что телефон, скорее всего, принадлежит украинцу, достаточно знать, что карта принадлежит одному из польских операторов, устройство настроено на украинский или русский язык и хотя бы раз в год подсоединяется к украинским сотовым сетям.



Пользователей, отвечающим вышеуказанным критериям, в январе в Польше было 1,27 млн. Годом ранее их количество составляло более 830 тысяч.



Данные, которыми располагает Selectivv, анонимны. Однако компания даже знает, сколько украинок в Польше планируют беременность или уже ждут ребенка. Это можно узнать благодаря приложениям по планированию беременности.

