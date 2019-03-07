Google выпустила экстренное обновление Chrome

В рамках инициативы по повышению безопасности своих приложений и сервисов разработчики Google в ночь с 6 на 7 мартавыпустили экстренный апдейт для Google Chrome. Об этом сообщает Android Insider.



Патч, который призван устранить уязвимость нулевого дня, обнаруженную в программном коде веб-браузера, распространяется для всех платформ - от Windows, Linux и macOS до iOS и Android. Уязвимость представляла собой изъян в реализации пакета FileReader, позволявшего сайтам обходить ограничения "песочницы" и читать данные из памяти устройства, на котором был запущен браузер.



Основная же проблема состояла в том, что сайты могли сохранять доступ к информации даже после того, как они были принудительно закрыты пользователем, полагавшим, что полностью избавил себя от опасности раскрытия конфиденциальных сведений. По словам представителей Google, каждый пользователь должен установить текущее обновление, чтобы избежать случаев непроизвольного предоставления доступа о чувствительной информации третьим лицам.



В этом смысле гораздо эффективнее активировать функцию автоматической загрузки и установки апдейтов для всех установленных приложений, а не только штатных. Для этого нужно перейти в Google Play, открыть раздел с настройками и активировать параметр "Автообновление".

